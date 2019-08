Cinque domande a Gordon Shedden

Nelle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Cina dell'ottobre 2018, Gordon Shedden riuscì a vincere, dunque per l'evento del Ningbo International Speedpark (13-15 settembre) il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport punta a replicare.

Perché hai scelto il numero 52?

“Quando ho cominciato coi kart è il numero che mi hanno dato. L'ho tenuto quando ho poi corso con le Fiesta, un po' come i motociclisti. Quando vinsi nel BTCC per un anno scelsi l'1, ma non fu molto fortunato, per cui ho preferito tornare al 52. Ora però penso che mi toccherà cambiarlo di nuovo, non sono molto fortunato al momento!"



Cosa farai quando ti fermerai?

“Sono molto occupato con la Knockhill Racing, l'azienda di mia moglie Jillian. Di fatto sto facendo due lavori a tempo pieno. Spero che duri molto, mi interesserebbe vedere le nuove generazioni di piloti crescere e come pilota ufficiale mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza nel mondo delle corse turismo".



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Bathurst perché è uno dei migliori circuiti su cui correre. Però aggiungo anche Knockhill, chiaramente il migliore al mondo per il turismo!"



Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Jim Clark e John Cleland, così abbiamo tre scozzesi sul podio! Jimmy con la Lotus Cortina a metà anni '60 è stato un'icona, mentre Cleland è l'idolo degli scozzesi per il turismo".



Hai qualche rito pre-gara?

“Tutti dicono di non essere superstiziosi, ma alla fine lo sono! Tutti gli anni indossi tuta, indumenti ignifughi, guanti e casco, per cui è inevitabile che una di queste cose diventi la tua preferita o qualcosa del genere. Personalmente non penso a mettere una scarpa prima di un'altra".

