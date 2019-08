Cinque domande a Johan Kristoffersson

Johan Kristoffersson sarà uno dei debuttanti al Ningbo International Speedpark quando ci sarà la WTCR Race of China (13-15 settembre). Ecco come il pilota della SLR Volkswagen sta affrontando questo periodo dell'anno.

Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Direi Ayrton Senna e Colin McRae. Senna è Senna e non serve altro da aggiungere, McRae era altrettanto spettacolare.



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Bathurst o Höljes, la pista di rallycross in Svezia. Capisco che il WTCR non è la stessa cosa, per cui preferisco Bathurst, dove sono stato alla 12h del 2013. E' spettacolare, un misto tra Vila Real e Nürburgring Nordschleife”.



Perché hai scelto il numero 14?

“Mio padre Tommy Kristoffersson aveva il 14, per cui ho scelto il suo".



Hai qualche rito pre-gara?

“Mi preparo molto guardando video degli anni precedenti a casa, mentre in pista cerco di passare tempo coi miei compagni e i membri del team, parlando molto serenamente e col sorriso coi miei ingegneri. Penso sia molto importante".



Cosa farai quando ti fermerai?

“Sinceramente mi ritengo molto giovane per poter pensare a queste cose, ma dico che passerò del tempo con la mia famiglia".

