Cinque domande a Mehdi Bennani

Mehdi Bennani torna in Cina per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, un paese molto importante per il pilota della Sébastien Loeb Racing dato che a Shanghai vinse la sua prima gara di un Mondiale: ecco le sue parole prima di volare a Ningbo.

Hai qualche rito pre-gara?

“Mi concentro e parlo con il mio fisioterapista cercando di dare il massimo fino alla fine".



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Mi era piaciuta moltissimo Wuhan, una pista stupenda con una grande atmosfera, ci tornerei volentieri".



Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio, chi vorresti?

“I miei compagni di squadra, sicuramente! Rob, Johan e Benny, sarebbe bello averli con me sul podio".



Perché hai scelto il numero 25?

“Perché il 25 agosto è il mio compleanno e quindi ho scelto quella data".



Cosa farai quando ti fermerai?

“Vorrei restare legato al motorsport per promuoverlo tramite una pista, un team o un marchio. Ho speso la maggior parte della mia vita qui e mi piacerebbe continuare".

