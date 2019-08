Cinque domande a Nicky Catsburg

Nicky Catsburg si appresta a tornare al volante della sua Hyundai i30 N TCR al Ningbo International Speedpark per la WTCR Race of China next month (13-15 settembre). Ecco le parole del pilota olandese.

Perché hai scelto il numero 88?

“Non ho un numero che mi identifica in realtà, siccome con mia moglie ci siamo sposati l'8 agosto, ecco la cifra che ricorda tale data".



Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Max Verstappen e Lewis Hamilton, un podio Catsburg, Verstappen, Hamilton sarebbe supendo! Hamilton è il migliore al mondo, ma preferisco Verstappen, non solo perché olandese, ma perché è il migliore talento in circolazione".



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Bathurst, una pista fantastica e unica nel suo genere. Ho già corso a Macao, Nordschleife, Vila Real, tutti posti incredibili, quindi perché non aggiungere Bathurst? Sono sicuro che il pubblico l'amerebbe".



Hai qualche rito pre-gara?

“Non sono superstizioso, cerco di prepararmi al meglio analizzando i dati degli anni precedenti e, se posso, mi alleno al simulatore per prendere la mano con la pista".



Cosa farai quando ti fermerai?

“Vorrei non fare nulla! Adoro viaggiare e forse potrei continuare nel motorsport, ma non sono ancora sicuro".

