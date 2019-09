Niels Langeveld sarà uno dei nove debuttanti sul Ningbo International Speedpark quando si correrà la WTCR Race of China. Vediamo cosa dice il pilota del Comtoyou Team Audi Sport.

Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Nicky Catsburg e Tom Coronel. Nicky è diventato mio amico e mi ha aiutato molto nel WTCR, con un caloroso benvenuto e tanti consigli utili sul lavoro. Tom ha fatto lo stesso e ha il mio sponsor, quindi entrambi sul podio avremmo il casco con il formaggio!"



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Ho già tutte le piste che vorrei, però mi piacerebbe anche avere Spa-Francorchamps. E' vicina a casa mia ed è la migliore del mondo, lunga e perfetta per il calendario secondo me".



Hai qualche rito pre-gara?

“Vedo parecchi piloti fare esercizi e cose per la circolazione. Io in realtà non faccio nulla di che, mi cambio e basta".



Perché hai scelto il numero 10?

“Quando ho corso la Swift Cup nel 2010 per la prima volta sono diventato Campione e avevo il 10, stessa cosa con la Clio Cup e in SEAT León Eurocup. In tutte le serie che ho vinto avevo questo numero, quindi me lo sono tenuto perché è ottimo. Rappresenta il centro del gruppo. E poi mi piace il calcio e il 10 lì è molto amato. Tifo per il Feyenoord, anche se al momento il 10 non ce l'ha nessuno!”



Cosa farai quando ti fermerai?

“Suona un po' strano, mi piacerebbe imparare più cose da direttore di gara. Ho molta esperienza come pilota e questa sarebbe una nuova sfida, vorrei provare".

The post Cinque domande a Niels Langeveld appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.