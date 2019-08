Cinque domande a Norbert Michelisz

Norbert Michelisz ricomincerà la sua rincorsa al titolo piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO nella WTCR Race of China (13-15 settembre): ecco le parole dell'ungherese della BRC Hyundai N Squadra Corse.

Hai qualche rito pre-gara?

“Bevo due caffè! Da quando lavoro con squadre italiane, ne prendo sempre di più!"



Perché hai scelto il numero 5?

“Non ho legami particolari coi numeri, è stato quello che ho avuto per primo nel WTCC e sempre più fan hanno cominciato ad avere magliette con questa cifra. Nel 2011 mi fecero la stessa domanda e ho risposto 5, quindi ho mantenuto questa linea".



Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Michael Schumacher perché è una leggenda del motorsport. Poi direi Sébastien Loeb, ma in realtà sono già stato con lui sul podio nel WTCC, quindi aggiungo Tom Kristensen, una leggenda di Le Mans".



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Bathurst. Ho sempre sperato di correre al Nürburgring Nordschleife e a Macao, Bathurst è allo stesso livello. E' una delle piste più belle del mondo e vorrei averla nel nostro calendario".



Cosa farai quando ti fermerai?

“Vorrei essere ancora coinvolto nel motorsport, magari come insegnante o far crescere e gestire il team M1RA. Una di queste cose".

