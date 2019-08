Cinque domande a Yvan Muller

Yvan Muller sarà uno dei quattro piloti Lynk & Co maggiormente seguiti della #WTCR2019SUPERGRID per le gare di "casa" del WTCR – FIA World Touring Car Cup che si terranno in Cina: vediamo cosa ha detto il portacolori della Cyan Racing prima di volare al Ningbo International Speedpark.

Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Yann Ehrlacher, mio nipote, sicuramente, poi direi Gabriele Tarquini e Tiago Monteiro con i quali ho grandi rapporti da tempo, ma aggiungerei pure Rob Huff o Tom Coronel.”



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Bathurst perché è un tracciato fantastico, ma penso che sia difficile andare là".



Perché hai scelto il numero 100?

“Di solito corro con il 68, ma l'ho lasciato ad Yann. L'anno scorso avevo il 48, che erano i miei anni, per cui ho preferito essere l'unico del team ad averne uno a tre cifre. Poi è arrivato Andy Priaulx con il 111..."



Hai qualche rito pre-gara?

“Faccio sempre la pipì! Non sono superstizioso, non serve se sei forte abbastanza!"



Cosa farai quando ti fermerai?

“Non annuncerò mai più quando mi fermerò! L'ho già fatto una volta e poi alla fine sono tornato, seppur non fosse nei programmi. La prossima volta che deciderò di dire basta, sarà quella definitiva, ma non lo dirò! Diciamo che sono contento di essere di nuovo qui, ma non è stato voluto con certezza. Continuerò a seguire la mia squadra, se mi fermerò quest'anno e mai ancora non lo so..."

