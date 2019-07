La famiglia del FIA WTCR, il promoter locale e la città di Vila Real si stringono attorno alla Cyan Racing per la scomparsa di un suo tecnico.

Durante la WTCR Race of Portugal di Vila Real, nella giornata di sabato sera, l'ingegnere si è sentito poco bene ai box, ma nonostante l'assistenza medica presente in circuito e gli sforzi profusi in ambulanza, il tecnico non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale.



Tutto il WTCR è colpito profondamente da questa terribile notizia, durissima da accettare per famiglia, amici e colleghi.



In segno di rispetto, le cerimonie del podio di oggi saranno modificate.

The post Comunicato dalla WTCR Race of Portugal appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.