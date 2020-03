Comunicato sui test pre-stagionali del WTCR

I test ufficiali pre-stagionali del WTCR – FIA World Touring Car Cup previsti per il 24-26 marzo al MotorLand Aragón, in Spagna, sono stati cancellati a causa del coronavirus.

Eurosport Events, promoter della serie, ha preso questa decisione per non mettere a rischio la salute di tutti i diretti interessati, come piloti, team, fornitori, media e pubblico.



Una nuova sessione verrà comunque riprogrammata in un'altra sede prima della WTCR Race of Hungary del 24-26 aprile.

