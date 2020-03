Confermati i 10 eventi del WTCR 2020

Il Consiglio Mondiale FIA ha dato il suo ok al calendario 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

E' quindi arrivata l'approvazione della WTCR Race of Austria al posto della WTCR Race of Morocco.



Rivista anche la WTCR Race of China del Ningbo International Speedpark, ora spostata al weekend del 19-20 settembre.



Calendario 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup



WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 aprile

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 maggio

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 giugno

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 giugno

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 luglio

WTCR Race of Austria (Salzburgring), 24-26 luglio

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 18-20 settembre

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium), 16-18 ottobre

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 dicembre

