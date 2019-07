Conto in sospeso per Huff

Rob Huff torna a Vila Real per vendicare l'incidente dello scorso anno nella WTCR Race of Portugal.

Partito dalla DHL Pole Position, il pilota della Sébastien Loeb Racing venne a contatto con il compagno Mehdi Bennani causando una carambola incredibile e distruggendo le due Volkswagen Golf GTI TCR, con il marocchino che fu trasportato pure in ospedale.



“Segnammo la pole position l'anno scorso, per cui è una pista ottima per noi - ha detto l'inglese - Spero che le premesse siano le medesime per fare bene".

