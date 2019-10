Tom Coronel prenderà parte alla Spa 500 in Belgio nel weekend.

Il pilota del Comtoyou DHL Team CUPRA Racing nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO farà squadra con Rik Breukers e Pepe Oriola sulla CUPRA TCR nell'evento delle Ardenne, in attesa di volare a Suzuka per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan di fine mese.



“Fa bene accumulare km ed è per questo che adoro correre tutti i weekend - ha detto l'olandese - Da pilota TCR è una cosa che adoro, le possibilità ci sono e posso anche divertirmi su una delle più belle piste del mondo".



Presenti all'evento anche Mikel Azcona, Antti Buri ed Aurélien Comte, mentre Rob Huff verrà rappresentato dalla sua squadra, il Teamwork Huff Motorsport.



La Spa 500 partirà alle 15;00 di oggi e si svolgerà su 500 giri in 23h.

The post Coronel a Spa prima di volare in Giappone appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.