Coronel carico per la Cina

Tom Coronel si è dato da fare in TCR Europe e ora affronterà le gare in Cina del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Ad Oschersleben, l'olandese è stato protagonista della serie europea con la Honda Civic Type R TCR della Boutsen Ginion Racing, mentre al Ningbo International Speedpark (13-15 settembre) riprenderà in mano il volante della Cupra.



“Sono in un buono stato di forma e i risultati mi hanno dato la carica - ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team CUPRA Racing - Chiaramente la competizione nel mondiale è serratissima, potresti ritrovarti fuori dai giochi per un niente o per 0"001. Più corri e più ti senti bene, io sono a posto per la Cina e voglio sfruttare questo momento".



Coronel lo scorso anno si piazzò 15° e 17° a Ningbo.



"Mi piace la pista, è molto tecnica e si arriva alla prima curva fortissimo per poi affrontare subito la seconda, come uno slalom. Bisogna trovare un compromesso".

