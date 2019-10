Tom Coronel è convinto che il Suzuka Circuit East Course sia buono per lo spettacolo per le gare del WTCR – FIA World Touring Cup presented by OSCARO.

La decisione di correre sul Suzuka Circuit East Course è stata presa per rispettare le norme di sicurezza imposte dalla FIA, in accordo con i promoter Mobilityland ed Eurosport Events, dato che diverse parti del tracciato richiederebbero l’installazione delle barriere di sicurezza omologate FIA e non FIM per le moto, che gareggiano anch’esse qui.



Non avendo molto tempo per lavorare sull’intero tracciato, si è preferito andare sulla versione corta che il pilota della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing conosce a menadito dagli anni del WTCC e del Super Formula.



“Vinsi sull’East Course nel 2011 e nel 2013, quindi ho bei ricordi – ha detto l’olandese – E’ un bel circuito e vediamo cosa si potrà fare, ma è divertente anche per i fan. Nel 2013 in testa c’era Mehdi Bennani e lo superai alla curva 2 preparando il sorpasso alla 1, mentre l’ultima curva è in salita a destra ed è altrettanto interessante. Poi ci sono quelle di mezzo che non vanno sbagliate, altrimenti il sorpasso è in agguato”.

The post Coronel: “Ci sarà un bello spettacolo a Suzuka” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.