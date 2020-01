Coronel il pilota più attivo con le TCR

Tom Coronel è il pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup che nell'arco del 2019 ha corso più gare con le vetture TCR.

Fra i 743 piloti che hanno preso parte ad almeno una gara con queste auto, l'olandese svetta con 43 eventi avendo corso sia WTCR che TCR Europe con CUPRA ed Honda.



In classifica appaiono alle sue spalle anche Benjamin Leuchter e Mikel Azcona con 37 e 36 gare, con Luca Engstler (wildcard WTCR in Slovacchia e a Macao) che ne ha totalizzate 42.



Il tedesco della Hyundai ha trionfato per 15 volte.

