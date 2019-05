Coronel: “Mamma Mia, quanto è duro correre nel WTCR!”

Tom Coronel ha utilizzato una tipica espressione italiana per descrivere la durezza delle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

In 29 anni di carriera, l'olandese ha detto che non aveva mai visto una griglia così tosta come la #WTCR2019SUPERGRID, con 26 piloti e tanti Campioni del Mondo e nazionali.



"Le gare sono fantastiche - ha detto Coronel prima della WTCR Race of Netherlands - Per un pilota turismo come me, che corre da 29 anni, è durissima questa serie. Mamma mia! Tutti combattono contro tutti, è una delle migliori stagioni che abbia mai visto, ci sono piloti top, Campioni e vincitori, gente che sta dietro e poi finisce davanti e viceversa. Può succedere di tutto, da 20° ti puoi ritrovare 2°".



Il prossimo evento sarà la WTCR Race of Germany sul Nürburgring Nordschleife il 20-22 giugno.

