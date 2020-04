Coronel: “Ottimo continuare con la Comtoyou”

Tom Coronel ha sottolineato quanto importante sia la continuità di lavoro per fare bene nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'olandese ha rinnovato con la Comtoyou Racing per la stagione 2020, ma dopo un anno con la Cupra stavolta salirà a bordo di una Audi RS 3 LMS.



“Per me correre con lo stesso team a lungo è importante - ha detto il 47enne - L'anno scorso con Comtoyou ci siamo trovati bene da entrambe le parti con un'ottima cooperazione. Ora passeremo all'Audi, marchio con cui la squadra ha già esperienza. Per me non si tratta di una macchina così sconosciuta perché nel 2001 feci la 24h di Le Mans con una Audi. Nell'ottobre scorso, in occasione della Spa 500, Audi ha mostrato il suo interesse a lavorare con me e con il team, mi hanno dato ottime sensazioni perché sono coinvolti in vari modi in questo progetto".



“Tecnicamente si tratta di una vettura simile alla Cupra che ho guidato l'anno scorso, ma la RS 3 mi ha realmente sorpreso per la velocità quando l'ho provata nei test con le gomme Goodyear in Spagna. E' diversa sotto vari aspetti e mi è piaciuta subito. Siamo già pronti a svolgere altre prove in vista del primo weekend dell'anno per affinare il mezzo".



Comtoyou ha all'attivo due vittorie nel WTCR e diversi podi.

