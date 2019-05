Tom Coronel ha cominciato a spingere nella WTCR Race of Slovakia raggiungendo il “Tommy Time”.

L'olandese aveva segnato il terzo tempo nelle Libere 1 e il secondo nelle 2, chiudendo in Top5 la prima qualifica con la sua Cupra.



“E' bello - ha detto il pilota della Comtoyou-DHL - Qui vinsi nel 2013 ed ottenni buoni risultati anche lo scorso anno, mi sento a mio agio perché con la Comtoyou abbiamo svolto i test invernali, siamo consistenti e non dobbiamo commettere errori. E' andata anche meglio del previsto, ho raggiunto il 'Tommy Time' finalmente!"



Nella Seconda Qualifica Coronel non è riuscito a girare per via di una foratura e scatterà dal fondo.

The post Coronel punta al “Tommy Time” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.