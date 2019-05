Tom Coronel ha scherzato molto sulla sfida con Max Verstappen in vista del weekend del WTCR / OSCARO a Zandvoort, dicendo che avrebbe potuto battere il pilota della Red Bull

In una intervista la stella di F1 ha affermato: "Il collo di Coronel volerebbe via dopo due curve, le F1 sono molto impegnative fisicamente e lui non ce la farebbe!"



I due sono molto amici e Tom gli ha risposto: "Accetto la sfida! Sono sicuro di fare 10 giri! Certamente non 60, ma 10 sì! Sono allenato e ho corso in passato sulla Formula Nippon, per cui so cosa attendermi. Come la famiglia Verstappen, viviamo per il motorsport, ma non penso che gli lascerò guidare la mia CUPRA TCR perché andrebbe a sbattere dopo due curve!”

The post Coronel sfida Verstappen appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.