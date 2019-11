Coronel tra arancione e giallo

Tom Coronel sarà in azione a Vallelunga per il weekend dei FIA Motorsport Games, dove correrà come pilota del Team Netherlands in Touring Car Cup.

L'olandese salirà a bordo della Honda Civic Type R messa a punto dalla Boutsen Ginion Racing.



“E' la prima volta che c'è questo evento e sono entusiasta di poter rappresentare l'Olanda nelle Olimpiadi del motorsport, un po' come feci in Nations’ Cup in Formula Opel anni or sono - ha detto il protagonista del WTCR / OSCARO - Metterò i colori del mio paese sulla Honda Civic che ho guidato in TCR Europe, per cui la livrea sarà un po' diversa. Sul tetto avrò la bandiera olandese e anche sul cofano, con inserti arancioni, il colore dell'Olanda che è sempre stato storico per i nostri piloti".



Presenti all'evento anche John Fillippi (Francia), Luca Engstler (Germania), Mat'o Homola (Slovacchia) e Jim Ka To (Hong Kong).

