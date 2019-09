Cyan e Lynk & Co: il loro WTCR 2019

Lynk & Co, marchio automobilistico cinese di Geely Group Motorsport, ha fatto quest'anno il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in collaborazione con Cyan Racing, che ha sviluppato e si occupa della 03 TCR. Ecco tutti i passi della nuova auto.

19 ottobre 2018: Cyan Racing e Lynk & Co annunciano la loro collaborazione al Fuji International Speedway, in Giappone. Thed Björk viene confermato come pilota della nuova Lynk & Co 03 TCR di Geely Group Motorsport, che si sta occupando della macchina stradale.



18 novembre 2018: Yvan Muller chiude secondo alle spalle di Gabriele Tarquini il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2018 e annuncia che tornerà a correre con la Lynk & Co.



10 dicembre 2018: Andy Priaulx, tre volte Campione FIA WTCC, si unisce alla Lynk & Co.



19 dicembre 2018: Yann Ehrlacher, nipote di Muller, firma con Cyan/Lynk & Co.



27 marzo 2019: alla presentazione della stagione WTCR, Björk e Muller rappresentano Cyan Racing Lynk & Co, mentre Ehrlacher e Priaulx la Cyan Performance Lynk & Co.



7 aprile 2019: Björk debutta con la Lynk & Co 03 TCR regalandole la prima vittoria in Gara 3 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco. Ehrlacher sale sul podio in Gara 2.



27 aprile 2019: Muller sale per la prim volta sul podio in Gara 2 all'Hungaroring.



18 maggio 2019: dopo un weekend difficile allo Slovakia Ring, Björk fa doppietta a Zandvoort. Ehrlacher, al comando di Gara 3, si fa da parte per ordini di scuderia.



7 luglio 2019: Muller ed Ehrlacher sono assieme sul podio in Gara 3 a Vila Real, dove si ricorda il meccanico del team scomparso la sera prima.



26 luglio 2019: i container con le quattro Lynk & Co 03 TCR partono da Anversa per Shanghai.



13 settembre 2019: si ricomincia la stagione con la WTCR Race of China del Ningbo International Speedpark.

