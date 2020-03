Cyan Racing conferma le quattro Lynk & Co nel WTCR

Quattro Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing verranno schierate nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

Il team svedese si dividerà come sempre in due squadre, ossia Cyan Racing Lynk & Co e Cyan Performance Lynk & Co, mentre i nomi dei piloti verranno comunicati nelle prossime settimane.



Caccia al titolo

La Cyan Racing lo scorso anno aveva vinto il titolo team e dato la caccia a quello piloti con Thed Björk ed Yvan Muller, dopo che con lo svedese aveva vinto la corona del WTCC nel 2017 e come supporto della squadra del francese quello dei team nel WTCR 2018.



“Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo continuare a lottare per il vertice e ci aspettiamo che sia una battaglia ancor più serrata rispetto allo scorso anno", ha detto Christian Dahl, AD e fondatore di Cyan Racing.



Subito vincenti

Dopo essere state sviluppate da Geely Group Motorsport in Cina, le Lynk & Co 03 TCR hanno subito raggiunto il successo grazie a Thed Björk in Gara 3 della WTCR Race of Morocco lo scorso aprile, centrando in totale 8 trionfi nell'arco dell'anno, con 21 podi.



“I risultati dell'anno scorso, con una macchina nuova e un programma partito da zero assieme a Lynk & Co, ci hanno dato conferma della bravura e della forza di cui siamo stati protagonisti tra Svezia e Cina - ha aggiunto Dahl - Dobbiamo consolidare tutto questo facendo ulteriori passi avanti, i nostri avversari non si fermeranno di certo. Per questo abbiamo già iniziato a lavorare in inverno per presentarci pronti alle nuove sfide del 2020".

