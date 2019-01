Yann Ehrlacher fa parte dell'elenco dei piloti che stanno crescendo molto e che dovranno essere tenuti d'occhio nel prossimo WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Dopo aver vinto due gare con la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, il francese è stato ingaggiato da Geely Group Motorsport per salire sulla Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing nel 2019.



Christian Dahl, AD di Cyan Racing, ha spiegato perché la scelta è ricaduta sul 22enne transalpino.



"Yann ha stupito tutti per la sua velocità e maturità nonostante la giovane età, per cui abbiamo visto in lui un giovane su cui puntare. Completerà la nostra rosa di piloti per il FIA WTCR 2019, affiancato da concorrenti molto forti ed esperti come Thed Björk, Yvan Muller ed Andy Priaulx.”



La stagione 2019 del WTCR / OSCARO comincerà a Marrakech, in Marocco, il weekend del 5-7 aprile.

The post Dahl: “Ecco perché abbiamo scelto Ehrlacher” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.