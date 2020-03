Dahl: “L’obiettivo di Cyan Racing nel WTCR è chiaro”

Ancora non si sanno i nomi dei piloti Lynk & Co per il WTCR – FIA World Touring Car Cup, ma in Cyan Racing gli obiettivi sono già chiari.

Questo è ciò che afferma Christian Dahl, AD e fondatore della squadra svedese che schiera le 03 TCR nel WTCR, e che l'anno scorso ha vinto il titolo team.



“Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo continuare a lottare per il vertice e ci aspettiamo che sia una battaglia ancor più serrata rispetto al 2019. I risultati dell'anno scorso, con una macchina nuova e un programma partito da zero assieme a Lynk & Co, ci hanno dato conferma della bravura e della forza di cui siamo stati protagonisti tra Svezia e Cina. Dobbiamo consolidare tutto questo facendo ulteriori passi avanti, i nostri avversari non si fermeranno di certo. Per questo abbiamo già iniziato a lavorare in inverno per presentarci pronti alle nuove sfide del 2020", ha detto Dahl.



Anche nel 2020 le quattro Lynk & Co verranno divise tra Cyan Racing Lynk & Co e Cyan Performance Lynk & Co.

