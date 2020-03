Dahl pensa positivo nonostante il Coronavirus

Christian Dahl vuole pensare positivo in questo periodo di chiusura totale per la pandemia di coronavirus.

L'AD e fondatore della Cyan Racing quest'anno dovrà occuparsi ancora delle quattro Lynk & Co 03 TCR nel WTCR – FIA World Touring Car Cup (due come Cyan Racing Lynk & Co e due come Cyan Performance Lynk & Co).



"Nonostante la situazione sia incerta a causa della pandemia di Coronavirus, una sicurezza l'abbiamo e sono i nostri primi due piloti del WTCR, ossia Yvan Muller e Yann Ehrlacher. Stiamo monitorando tutto prendendo le dovute misure di sicurezza, fornendo il massimo supporto a chi è coinvolto nel campionato, che è stato posticipato come sappiamo. Utilizzeremo questo periodo di sosta per continuare a prepararci bene una volta che si potrà rientrare in pista. Yvan e Yann hanno contribuito fortemente ai progressi e al successo della passata stagione, non vediamo l'ora di cominciare la grande sfida che si aspetta nel WTCR 2020 assieme a loro", ha detto Dahl.

