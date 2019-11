Dahlgren ed Engstler debuttano a Macao prendendo punti

Robert Dahlgren e Luca Engstler hanno affrontato per la prima volta la WTCR Race of Macau terminando a punti.

Sul Circuito da Guia, lo svedese era già stato, mentre il tedesco, che tornava nella serie dopo la WTCR Race of Slovakia di maggio al posto di Augusto Farfus, è riuscito a piazzarsi 14° in Gara 3.



"E' stato incredibilmente tosto questo fine settimana, un po' me lo aspettavo, ma prima di tutto dovevo imparare la pista. Ho provato ad aiutare i miei compagni come potevo e nella seconda qualifica mi sono piazzato 15° dopo che avevo sfiorato la Top12, sfumata a causa della bandiera rossa. Alla fine sono contento perché ho comunque migliorato giro dopo giro", ha detto il portacolori del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.



Dahlgren è invece stato invitato da Daniel Haglöf per guidare la Cupra della PWR Racing con la quale ha terminato 13° in Gara 1.



“Sono molto grato per l'occasione di guidare la Cupra della PWR Racing - ha detto Dahlgren - Sono convinto che avessimo il potenziale per finire in Top10, ma non ci siamo riusciti. A volte va così, ma dobbiamo imparare e crescere con questa esperienza".

