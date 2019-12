Dal ghiaccio al WTCR, Panis punta al podio

Aurélien Panis è pronto per l'ultimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo che la scorsa settimana ha vinto la gara del Trophée Andros in Francia.

Il successo del primo round sul ghiaccio è andato ad Yann Ehrlacher in Val Thorens, mentre Panis si è imposto nel secondo e ora da -5°C salirà ad oltre 40°C per la trasferta malese.



“E' stato un bel weekend, faceva molto freddo, ma sono primo in classifica e questo va benissimo - ha detto il pilota della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing - Dalla Val Thorns sono andato direttamente a Lione per prendere il volo per Dubai, poi da lì sono arrivato a Kuala Lumpur senza sosta, ma sono pronto per l'ultima gara dell'anno".



"Ho provato molto al simulatore, sembra un bel circuito. Non abbiamo video, dati o altro, è una sfida nuova per molti di noi e vogliamo terminare bene la stagione. Ci sono stati lati positivi con diverse Top5, ma mai un podio, per cui il mio obiettivo è centrarlo. Sarebbe bello".

