Andy Priaulx ha corso a Spa-Francorchamps sotto la neve e ora si appresta ad affrontare la WTCR Race of Slovakia.

L'inglese ha preso parte alla gara del FIA World Endurance Championship lo scorso weekend andato in scena in condizioni particolarissime, ma ora lo aspetta nuovamente la Lynk & Co 03 TCR per l'evento dello Slovakia Ring, pista che ha provato al simulatore.



“Sono stato all'iZone Performance Centre di Silverstone per provare al simulatore - ha detto il pilota della Cyan Performance - E' un tracciato molto tecnico con sezioni velocissime, sembra bellissimo in questo lungo giro. Sto ancora aspettando di salire sul podio, sembra un'illusione, ma ce la posso fare. Dopo l'Ungheria ne sono convinto, in Q1 ero a pochissimi centesimi dal primo posto. Sto imparando in quello che per me è un nuovo campionato, sono in un nuovo team, con nuovi ingegneri, ma mi sto pian piano adattando e avvicinando. Lotto duramente, anche se a volte sono stato sfortunato, ma attorno a me ho una squadra professionale e so che posso raggiungere la vetta".

The post Dalla neve allo Slovakia Ring: Priaulx pronto per la nuova avventura appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.