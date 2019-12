João Paulo De Oliveira sarà sulla #WTCR2019SUPERGRID per la WTCR Race of Malaysia come wildcard al Sepang International Circuit con una Honda Civic Type R TCR.

Il brasiliano, vincitore di titoli in Formula Nippon, Formula 3 giapponese e tedesca, verrà schierato dal team di Hong Kong, KC Motorgroup.



De Oliveira torna a correre nella massima serie turismo dopo aver preso parte alla gara 2009 del FIA World Touring Car Championship (dove era stato in azione fino al 2004), mentre ultimamente si è distinto nel Super GT.



“Sarà una bella sfida, non ho mai guidato una TCR prima d'ora, per cui spero di adattarmi in fretta - ha detto il 38enne sudamericano - Il mio obiettivo è riuscire a giocarmela contro i migliori e a lottare per la Top10".



Paul Ip, fondatore della KCMG, ha aggiunto: "Siamo lieti di avere João Paulo de Oliveira con noi di KC Motorgroup per il gran finale del WTCR in Malesia. Ha fatto parte del team alla 24h del Nürburgring e nella 9h di Kyalami, dove non è solo stato veloce, ma anche in grado di darci indicazioni. Sarà la prima volta per lui con la Honda Civic Type R TCR, però siamo convinti che potrà essere competitivo senza alcun problema".



De Oliveira si aggiunge alle altre tre wildcard dell'evento del 12-15 dicembre, nel quale avremo Hafizh Syahrin, Mitchell Cheah e Douglas Khoo sulla griglia.



Per la prima volta nella storia del FIA – WTCR World Touring Car Cup presented by OSCARO le tre gare si disputeranno nella stessa giornata, precisamente domenica 15 dicembre alle 15;15, 18;15 e 20;10 locali sfruttando l'illuminazione artificiale del tracciato.

The post De Oliveira altra wildcard del WTCR a Sepang appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.