De Oliveira: “Mi devo mettere in testa la trazione anteriore”

João Paulo de Oliveira debutterà nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Malesia e la trazione anteriore delle vetture sarà il suo grattacapo principale.

Il brasiliano è una delle quattro wildcard presenti all'evento e dopo i test svolti fra lunedì e martedì si è fatto un'idea di quello che sarà il weekend.



“Per tutta la vita ho corso con macchine a trazione posteriore, per cui è durissima cambiare e me lo devo mettere in testa - spiega il portacolori di KC Motorgroup dopo essere sceso dalla sua Honda Civic Type R TCR - C'è tanto da imparare, cercherò di fare del mio meglio per adattarmi il più possibile e aiutare la squadra. Spero di poter lottare e stare vicino ai migliori, magari a ridosso della Top10, vediamo come si potrà crescere".



De Oliveira avrà dalla sua la conoscenza del Sepang International Circuit.



“Ci sono stato diverse volte con il Super GT500, è un tracciato dove ho più vittorie all'attivo, ossia tre. Mi piace molto ed è bello essere qui, ma la macchina è completamente differente".

