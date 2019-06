Il Team Principal della KCMG, Dario d’Esposito, ha fatto gli applausi ad Attila Tassi per il quarto posto ottenuto dal suo pilota nella WTCR Race of Germany.

Il 20enne ungherese era al debutto sul Nürburgring Nordschleife in quella che è la sua prima annata nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ma con la sua Honda Civic Type R TCR ha centrato belle prestazioni.



“Sono contentissimo per Attila - ha detto D’Esposito - Il quarto posto del Nürburgring ne sottolinea il potenziale. Ha fatto un errore alla prima curva, ma in Gara 3 ha spinto tantissimo ed è un peccato che un problema al motore lo abbia privato del primo podio. Ora tutti hanno visto di cosa è capace".



Tassi era quarto in Gara 3 quando ha dovuto fermare la sua Honda.

The post D’Esposito: “Le prestazioni di Tassi in Germania ne sottolineano il potenziale” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.