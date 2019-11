Ma Qinghua punta molto ad una inversione di tendenza per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO che si terranno sul Circuito da Guia.

Il pilota del Team Mulsanne non ha mai avuto troppa fortuna a Macao, per cui spera di potersi rifare nel penultimo round del 2019 che lo vedrà impegnato sull'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris.



“Per me è la seconda gara di casa, ma saà molto tirata e impegnativa - ha dichiarato il cinese - Abbiamo la macchina con il potenziale per essere competitivi e nelle ultime gare abbiamo fatto progressi. Quando ho corso a Macao nella passata edizione non venivo da una stagione intera, per cui spero di essere più preparato. Nel 2017 ho segnato il giro più veloce, ma qualcosa in passato non è mai andato perfettamente e non ho mai avuto l'occasione di fare bene, per cui incrocio le dita".

The post Dita incrociate per Ma appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.