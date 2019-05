Doppio podio per la Volkswagen

Benjamin Leuchter e Johan Kristoffersson hanno regalato alla SLR Volkswagen i primi podi del 2019 nella WTCR Race of Netherlands.

In casa Sébastien Loeb Racing le Volkswagen Golf GTI TCR avevano sofferto molto prima di Zandvoort, ma in Olanda i due sono riusciti a portare le loro vetture in seconda e terza piazza in Gara 2.



“Se guardiamo a dove eravamo un mese fa, è come se avessimo vinto oggi - ha detto Leuchter - Sono molto contento e grato al team per il lavoro che ha fatto da Marrakech a qui. Il secondo e terzo posto sono un risultato fantastico".



Kristoffersson ha aggiunto: "E' molto bello, in qualifica avevo ottenuto un bel risultato e oggi sono sul podio con Benny, abbiamo dimostrato che le Golf potevano lottare per stare davanti. Penso sia bello anche per il team, che lavora duramente, così come per chi guarda le gare e si diverte".

