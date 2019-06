Due argentini pronti a ballare il tango in Germania

Esteban Guerrieri e Néstor Girolami si candidano a protagonisti della WTCR Race of Germany essendo al primo e secondo posto del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo 12 gare.

I due piloti della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, oltre ad essere compagni di squadra e amici, hanno dato grande spettacolo con le loro Honda Civic in questo avvio di stagione.



“E' molto attento ad ogni dettaglio, lavora sodo e si merita l'occasione di essere qui a lottare - ha detto Guerrieri parlando di Girolami - Inoltre è un grandissimo pilota, oltre che amico, e mi spinge a dare il massimo. Ho sempre amato queste sfide".



Girolami ha aggiunto: "Avere Esteban come compagno di squadra è importantissimo perché conosce la macchina e il team, assieme possiamo analizzare i dati e dare il massimo l'uno con l'altro. E' una combinazione molto importante, lui vuole vincere come me, ma lavoriamo assieme e diamo tutto entrambi".



Guerrieri vinse Gara 2 del Nürburgring Nordschleife l'anno scorso eguagliando il risultato di Juan Manuel Fangio. Girolami ha invece corso in Germania nel 2017.

