Due ex-compagni a contatto

Ecco il momento in cui Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini sono venuti a contatto in Gara 1 della WTCR Race of Portugal a Vila Real.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse aveva appena effettuato il Joker Lap con la sua i30 N TCR quando ha incrociato la Honda Civic Type R TCR del rivale griffato KCMG.



Il "Cinghiale" si è dovuto ritirare, mentre il portoghese si è liberato della Hyundai terminando 21°.



"Gara 1 non è andata bene, sono finito a muro dopo il Joker Lap - afferma Tarquini - Nelle ultime uscite è come se mi fossi sempre trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Norbert e Augusto Farfus sono stati bravissimi e hanno fatto una grande gara, per me l'unica cosa positiva è l'aver preso un solo punto in tutto il weekend".



Monteiro ha aggiunto: "Gabriele è arrivato lungo quando ero già in curva, mi ha fatto perdere 15 posizioni".

