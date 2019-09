E’ in arrivo un nuovo Mehdi Bennani?

Sami Taoufik cercherà di emulare Mehdi Bennani al debutto su una TCR questo weekend.

Il marocchino correrà con la Comtoyou Racing in ADAC TCR Germany per il gran finale al Sachsenring, prendendo parte anche al round di Monza del TCR Europe.



Campione 2017 del CIK-FIA European Karting, Taoufik guiderà una Audi RS 3 LMS. Bennani invece nel WTCR è sulla Golf GTI TCR della SLR VW Motorsport.



Presente all'evento tedesco anche la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con il suo proprietario René Münnich a bordo della Honda Civic Type R TCR. La squadra tedesca attualmente è leader fra i team del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

