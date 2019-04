Ecco a voi la wildcard Tamás Tenke

Tamás Tenke farà il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO questo weekend.

Il 22enne ha corso per la prima volta in TCR Middle East Series ad inizio anno, portato da Zoltán Zengő in pista dopo allenamenti al simulatore e al PC (come fece con Norbert Michelisz).



Il commentatore di Eurosport Hungary e giornalista di WTCblog.hu, András Lantos, ne ha raccontato la storia.



“Tamás è un ottimo addetto al simulatore, dato che per anni ha testato quello di Zoltán Zengő tramite il loro partner, che poi ne ha parlato proprio con Zoltán. Durante l'inverno lui ha lavorato tantissimo per avere due piloti nel WTCR, ma nessun ungherese aveva il supporto richiesto e senza budget non si è potuto iscrivere all'intera stagione. Da qui l'idea di correre come wildcard con una macchina sola, che è più adatta ai team privati e piccoli come il suo".



“Zoltán ha provato a costruire da capo la storia di un giovane ungherese ed ecco Tamás. Lo ha portato in TCR Middle East Series e gli ha fatto correre il primo round del campionato ungherese. Prima di Pasqua ha provato la CUPRA al Pannóniaring, è stato veloce, ma ha comunque una montagna da scalare".



“E' importante notare che in TCR Middle East ha corso a gennaio per la primissima volta; Tamás non aveva mai corso dal vero, ma solo ai simulatori. Zengő è convinto che sia una grande esperienza da vivere con lui".

