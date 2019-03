Ecco i 26 protagonisti della #WTCR2019SUPERGRID

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO sarà con 26 protagonisti in pista tra Marocco e gran finale in Malesia.

Il Campione in carica Gabriele Tarquini guida il battaglione di 13 team rappresentanti di sette marchi, con 9 debuttanti.



Nella lista abbiamo 7 Campioni del Mondo e 12 vincitori della passata stagione, per un totale di 43 titoli presenti fra i piloti di 14 nazioni diverse.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Abbiamo tante auto diverse di vari team clienti di livello, con alcuni debuttanti inseriti fra gli esperti di varie generazioni che rendono il WTCR un campionato unico e di riferimento per tutta la categoria. La #WTCR2019SUPERGRID è probabilmente la entry list più forte che abbia mai visto in 10 anni, sicuramente maggiore rispetto al 2018. Mi aspetto almeno 20 auto in un secondo in qualifica e a lottare nelle 30 gare, per poi decidere il Campione nel gran finale in Malesia".



Oltre a questi partecipanti, potranno esserci un massimo di 6 wildcard fra i vari round della stagione, decisi in base alle loro qualità. Si comincia il weekend del 5-7 aprile con la WTCR Race of Morocco di Marrakech.



WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019, entry list:



1 BRC Hyundai N Squadra Corse Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



5 BRC Hyundai N Squadra Corse Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR



8 BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Augusto Farfus (BRA) Hyundai i30 N TCR



9 KCMG Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCR



10 Comtoyou Team Audi Sport Niels Langeveld (NLD) Audi RS 3 LMS



11 Cyan Racing Lynk & Co Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR



12 SLR VW Motorsport Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR



14 SLR Volkswagen Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR



18 KCMG Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR



21 Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Aurélien Panis (FRA) CUPRA TCR



22 Comtoyou Team Audi Sport Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



25 SLR VW Motorsport Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR



29 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR



31 Team Mulsanne Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR



33 SLR Volkswagen Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR



37 PWR Racing Daniel Haglöf (SWE) CUPRA TCR



50 Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Tom Coronel (NLD) CUPRA TCR



52 Leopard Racing Team Audi Sport Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS



55 Team Mulsanne Ma Qinghua (CHN) Alfa Romeo Giulietta TCR



68 Cyan Performance Lynk & Co Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR



69 Leopard Racing Team Audi Sport Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS



86 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR



88 BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR



96 PWR Racing Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR



100 Cyan Racing Lynk & Co Yvan Muller (FRA) Lynk & Co 03 TCR



111 Cyan Performance Lynk & Co Andy Priaulx (GBR) Lynk & Co 03 TCR

The post Ecco i 26 protagonisti della #WTCR2019SUPERGRID appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.