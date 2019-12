Ecco il calendario 2020 del WTCR approvato dal Consiglio Mondiale FIA

Il calendario per la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup è stato approvato dal Consiglio Mondiale FIA, riunitosi a Parigi il 4 dicembre.



Ci sono due novità riguardanti Corea del Sud e Spagna nella nuova #RoadToMalaysia, con destinazione Sepang per il 10-13 dicembre 2020.



WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech), 3-5 aprile 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 aprile 2020

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 maggio 2020

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 giugno 2020

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 giugno 2020

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 luglio 2020

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 4-6 settembre 2020

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium circuit), 16-18 ottobre 2020

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre 2020

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 dicembre 2020



Su FIAWTCR.com e i social WTCR / OSCARO a breve altre novità della stagione 2020.

