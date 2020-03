Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini saranno ancora compagni di squadra per il terzo anno di fila nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La coppia con la Hyundai ha messo insieme 13 vittorie e 1146 nella serie con il BRC Racing Team.



"Dopo aver vinto il titolo l'anno scorso, sono ovviamente contento di continuare con la Hyundai i30 N TCR e la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse per il 2020 - ha detto Michelisz - Per me è un accordo che mi rende tranquillo e in cui mi trovo bene, si lavora ottimamente con la BRC e con Gabriele come compagno di squadra abbiamo ottenuto grandi risultati negli ultimi due anni. Ovviamente questo che arriva rappresenta una sfida tutta nuova, ci sono piste nuove in calendario, così come le gomme che saranno un'incognita per tutta la griglia. Sono sicuro che anche i nostri avversari stanno lavorando duramente per essere pronti, ma anche noi vogliamo iniziare forte e anche se sono il Campione in carica, so che possiamo andare più forti nel 2020".



Il "Cinghiale", che l'anno scorso ha abdicato in favore dell'ungherese, ha aggiunto: "Sono entusiasta in vista della nuova stagione nel FIA WTCR, tornando a correre ancora con la Hyundai i30 N TCR e la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Assieme a Norbi siamo stati molto veloci negli ultimi due anni, personalmente la mia sfida è essere ancora in lotta per la vittoria regolarmente e combattere per il titolo a fine anno, cosa per cui corriamo. Dobbiamo comunque tenere conto anche della classifica team, nel 2019 abbiamo chiuso secondi e sarebbe bello nel 2020 portare a casa entrambi i titoli".

The post Ecco il Dream Team del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.