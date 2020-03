Ecco il format del WTCR

All'alba della stagione 2020 il WTCR – FIA World Touring Cup conferma il suo format.

PUNTEGGI



Qualifica



I Top5 della Q3 prendono punti secondo la seguente scala



DHL Pole Position: 5 punti

Secondo: 4 punti

Terzo: 3 punti

Quarto: 2 punti

Quinto: 1 punto



Lo stesso sistema vale anche per la classifica dei team.



Gara 1 e Gara 2



Vengono premiati i Top15 secondo la seguente scala.



Posizione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Punti: 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1



Lo stesso sistema vale anche per la classifica dei team.



Come nel 2019, le wildcard non potranno prendere punti.



Non sono previsti scarti



FORMAT delle QUALIFICHE



Le Qualifiche sono divise in tre fasi: Q1, Q2 e Q3.



Q1: tutti i piloti entrano in pista per 20' (30' sui circuiti cittadini), i Top12 accedono alla Q2 e gli eliminati non prenderanno parte alle manche successive.



Q2: i Top12 della Q1 hanno 10' (15 sui cittadini) per accedere alla Top5 della Q3 e giocarsi la Pole Position con gli Shootout. Gli eliminati non prenderanno parte alla manche successiva.



Q3: i Top5 della Q2 hanno 20" per scegliere la loro posizione di partenza per l'assalto alla pole position. Si procede quindi nell'ordine stabilito, con i concorrenti che effettueranno la loro selezione comunicando via radio ai rispettivi team manager le decisioni, da confermare online.



Ogni pilota potrà entrare in pista per un giro di lancio, uno cronometrato e uno di rientro.



Tutti dovranno restare entro il 105% per qualificarsi.



GRIGLIE DI PARTENZA



Gara 1: i primi 10 della Q2 partiranno in ordine inverso, al netto di penalità da scontare. Per intenderci, il decimo della Q2 sarà in DHL Pole Position, il nono in seconda e così via.



L'11° e il 12° resteranno nelle loro posizioni, sempre penalità permettendo, così come coloro che si sono classificati dal 13° posto in giù in Q1.



Gara 2: i più veloci della Q3 partiranno secondo l'ordine stabilito dalla suddetta sessione, al netto di penalità.



Dal 6° al 12° posto valgono i piazzamenti della Q2, così come tutti gli altri eliminati in Q1 (dal 13° in poi).

The post Ecco il format del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.