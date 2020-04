Ecco il nuovo podcast WTCR Fast Talk presented by Goodyear

I piloti del WTCR − FIA World Touring Car Cup saranno ospiti dei nuovi podcast condotti dalla voce della serie, Martin Haven.

Dopo aver commentato le corse turismo per 15 anni, Haven ha messo a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze per il nuovo programma che ha come obiettivo ripercorrere i momenti chiave delle carriere dei piloti, parlando anche della loro vita attuale in questo 2020 che ha subito ritardi.



Da mercoledì i podcast, sponsorizzati da Goodyear, verranno pubblicati nell'ambito del ciclo WTCR Fast Talk e si comincerà con Norbert Michelisz, che ad Haven ha raccontato il percorso che lo ha portato a diventare Campione del Mondo e dei pensieri di ritiro a fine 2017 quando perse all'ultima gara il titolo del FIA World Touring Car Championship.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "In questi tempi è importante seguire le ordinanze e stare a casa, per cui i nostri piloti sono impegnati in diverse attività interattive per restare a contatto coi propri tifosi e intrattenerli. Con WTCR Fast Talk, Martin Haven vuole scovare nuove storie fra alti e bassi delle carriere dei concorrenti, parlando anche di come stanno affrontando la pandemia di coronavirus".



Martin Haven, commentatore del WTCR per Eurosport: "Chiaramente tutti vogliamo che le corse riprendano il prima possibile e in totale sicurezza. Fino ad allora, i fan possono divertirsi ascoltando i podcast di WTCR Fast Talk. Mi sono divertito anche io a farli, nonostante conosca parecchi piloti da oltre 10 anni, con questa iniziativa ho imparato moltissime cose, non solo delle loro carriere, ma anche delle vite private".



Dopo Michelisz, gli episodi a seguire vedranno protagonisti in sequenza Yvan Muller e Tom Coronel, mentre in futuro sentiremo Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini.



Tutti i podcast di WTCR Fast Talk presented by Goodyear sono disponibili al seguente link:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

