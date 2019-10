Finalmente è stato pubblicato un primo programma provvisorio delle Races of Malaysia che si terranno al Sepang International Circuit in dicembre.

Nel weekend avremo lo spettacolo delle 2 e 4 ruote, con la 8h di Sepang del FIM Endurance World Championship e la WTCR Race of Malaysia, gran finale del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



Mercoledì 11 dicembre

Test privati, prove libere e sessione notturna per la 8h di Sepang.



Giovedì 12 dicembre

Qualifiche e Top 10 Trial della 8h di Sepang



Venerdì 13 dicembre

Prove libere e qualifiche della WTCR of Malaysia, pista aperta per il track walk dei fan



Sabato 14 dicembre

8h di Sepang dalle 13;00 locali



Domenica 15 dicembre

WTCR Race of Malaysia - Gara 1 alle 15;15, Gara 2 alle 18;15 e Gara 3 alle 20;10 locali



In pista avremo anche Formula 4 South East Asia e F3 Asian Championship, più pit walk, sessioni autografi, show degli stuntmen e tante attività di merchandising e intrattenimento.



L'idolo locale Hafizh Syahrin sarà molto impegnato. La stella di MotoGP correrà la 8h di moto e anche nel WTCR / OSCARO come wildcard al volante della Volkswagen Golf GTI TCR del Liqui Moly Team Engstler. Ciò significa che il 25enne scenderà sul tracciato per tutti e 5 i giorni.



Cliccate quiper vedere il programma provvisorio



Foto: Sepang International Circuit

The post Ecco il programma provvisorio della WTCR Race of Malaysia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.