Ecco la Esports WTCR Series

I piloti virtuali hanno la possibilità di confrontarsi con quelli del WTCR – FIA World Touring Car Cup in una serie pre-stagionale che inizia oggi, ossia Esports WTCR.

Il promoter Eurosport Events, assieme a RaceRoom, ha lanciato questa iniziativa di quattro eventi ai quali prenderà parte anche il Campione in carica Norbert Michelisz.



In attesa dell'inizio di Esports WTCR, che avverrà più avanti nell'anno, assieme a TrackTime, TAG Heuer e KW Suspensions si è deciso di lanciare questa sfida, con il vincitore che si aggiudicherà un orologio TAG Heuer.



Come funziona?

In attesa di partire con la stagione 2020 - rinviata per la pandemia di Coronavirus - i piloti del WTCR potranno confrontarsi con i vari appassionati su quattro piste utilizzando auto e livree del 2019.



Esports WTCR ottimo allenamento

Niels Langeveld, pilota Comtoyou Racing nel WTCR – FIA World Touring Car Cup l'anno scorso e a podio, è uno che spesso di diletta coi videogiochi: "I simulatori sono sempre più realistici e mi alleno molto con essi. Faccio le competizioni esport perché mi aiutano a capire i punti di frenata e le condizioni meteo, così dal vero potrò essere più preparato".



Michelisz, il vero talento... virtuale

Norbert Michelisz è approdato al mondo delle corse proprio dai videogiochi, quando nel 2005 Gábor Wéber gli diede modo di effettuare un test all'Hungaroring. Nonostante fosse un debuttante, l'ungherese chiuse a soli 0"2 da lui con una Renault Clio della Zengő Motorsport. "A 10 anni da allora ho realizzato il mio sogno - afferma dopo aver vinto il titolo con la Hyundai i30 N - A 18 anni la situazione famigliare non mi permetteva certamente di correre e non ci pensavo nemmeno, ma a 21 anni mi hanno invitato per un test grazie ai risultati ottenuti coi videogiochi. Era la prima volta che mi capitava di guidare una vera auto da corsa e anno dopo anno sono riuscito a scalare la vetta. Per me è tutto incredibile, ho lottato e vinto gare, oltre che combattuto per il campionato in due occasioni".



Esports WTCR, il programma

Evento: Hungaroring

Time attack: 17;00 CET, 25 marzo

Termine Qualifiche: 21;00 CET, 31 marzo

Gara Multiplayer: 19;30 CET, 6 aprile



Evento: Slovakia Ring

Time attack starts: 21h00 CET, 31 marzo

Termine Qualifiche: 21;00 CET, 14 aprile

Gara Multiplayer: 19;30 CET, 20 aprile



Evento: Ningbo International Speedpark

Time attack starts: 21;00 CET, 14 aprile

Termine Qualifiche: 21;00 CET, 28 aprile

Gara Multiplayer: 19;30 CET, 4 maggio



Evento: Sepang International Circuit

Time attack starts: 21;00 CET, 28 aprile

Termine Qualifiche: 21;00 CET, 12 maggio

Gara Multiplayer: 19;30 CET, 18 maggio



REGOLAMENTO

*La Top 20 in ogni time attack si qualifica per il Server 1, dove 10 posti sono per i piloti reali del WTCR

*Dal 21° al 44° posto del time attack si correrà per il Server 2, mentre dal 45° al 68° si va nel Server 3, e dal 69° al 92° nel Server 4

*Nel Server 1 vengono utilizzati i punteggi di Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 in qualifica, 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 per i Top15 in Gara 1 e Gara 2). Nei Server 2-3-4 si corre solo per divertimento, senza punteggi

*Ci saranno limiti di utilizzo gomme, balance of performance e penalità

*Set-up bloccato, consumo carburante presente e pit-stop vietati



SERVER 1, FORMAT DI GARA

19;00: Apertura Prove Libere

19;30: inizio Live streaming

19;35: Qualifiche (15 minuti)

19;50: Race 1 (25 minuti)

20;15: Race 2 (25 minuti, top 10 invertita)

20;45: fine Live streaming

(Server 2, 3 e 4 non ci sarà lo streaming, ma verranno pubblicati i risultati)



I PILOTI WTCR

Mikel Azcona (Spagna) CUPRA TCR

Kevin Ceccon (Italia) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Yann Ehrlacher (Francia) Lynk & Co 03 TCR

Luca Engstler (Germania) Hyundai i30 N TCR

Néstor Girolami (Argentina) Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri (Argentina) Honda Civic Type R TCR

Mat'o Homola (Slovacchia) Hyundai i30 N TCR

Niels Langeveld (Olanda) Audi RS 3 LMS

Norbert Michelisz (Ungheria) Hyundai i30 N TCR

Tiago Monteiro (Portogallo) Honda Civic Type R TCR



COME VEDERLO

Server 1: diretta sulle pagine ufficiali del WTCR di Facebook e YouTube con commento di James Kirk e Robert Wiesenmüller.



MAGGIORI INFORMAZIONI

