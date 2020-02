Ecco la nuova Cupra Leon Competición TCR

CUPRA ha presentato la sua nuova Leon Competición per il WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La Casa spagnola ha tolto i veli al mezzo ieri in occasione della presentazione, dove abbiamo visto anche la nuova e-Racer per il PURE ETCR.



"Cupra ha sempre avuto un ruolo pionieristico nel motorsport e con le nuove León Competición ed e-Racer continuiamo a mantenerlo. Entrambe sono state disegnate per competere ad alti livelli, con le specifiche che i regolamenti tecnici di TCR ed ETCR richiedono", ha detto il direttore di Cupra Racing, Jaime Puig.



La CUPRA Leon Competición ha affrontato un lungo percorso di test e sviluppo per migliorare l'aerodinamica e il relativo carico.



Entrambi gli assali sono stati rivisti meccanicamente con componenti più leggere e una nuova distribuzione dei pesi. L'elettronica ora è più robusta ed efficiente, oltre che personalizzabile.



Il motore resta il 2 litri turbo con accelerazione 0-100km/h in 4"5 fino ad un massimo di 260km/h.



I pre-ordini potranno essere ritirati da aprile alla sede Cupra.



La vecchia CUPRA TCR nel WTCR ha vinto nelle mani di Pepe Oriola e Mikel Azcona tra 2018 e 2019.

