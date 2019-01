Ecco la #WTCR2019SUPERGRID

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è alle porte e il promoter, Eurosport Events, è pronto per annunciare la #WTCR2019SUPERGRID.

La #WTCR2019SUPERGRID vuole celebrare i piloti che hanno già in bacheca dei titoli e al momento sono in 11 quelli già confermati per il nuovo anno, con 7 di loro che hanno 14 Mondiali FIA vinti, mentre nelle prossime settimane altri annunci andranno ad aumentare il livello e il numero dei concorrenti.



Ecco chi c'è:



Thed Björk (x1): 2017 FIA WTCC

Augusto Farfus (x1): 2018 FIA GT World Cup

Rob Huff (x1): 2012 FIA WTCC

Johan Kristoffersson (x2): 2017, 2018 FIA WRX

Yvan Muller (x4): 2008, 2010, 2011, 2013 FIA WTCC

Andy Priaulx (x3): 2005, 2006, 2007 FIA WTCC

Gabriele Tarquini (x2): 2009 FIA WTCC, 2018 FIA WTCR



Fra gli 11 piloti del WTCR OSCARO 2019 già presenti abbiamo anche dei titoli BTCC, ETCC, STCC e WTCC Trophy.



Da oggi fino a marzo la #WTCR2019SUPERGRID potrà essere visibile su FIAWTCR.it e sui canali social ufficiali, con aggiornamenti in base agli annunci.

