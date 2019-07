Ecco le auto WTCR di RaceRoom

Tutte le 26 auto del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO saranno disponibili oggi a partire dalle ore 16;00 su RaceRoom.

La piattaforma di simulatori di gare per PC ha creato tutte le vetture della serie, inclusa la nuovissima Lynk & Co 03 TCR, comprese le piste del calendario come Nürburgring Nordschleife e Sepang International Circuit, dove si terrà il gran finale il 13-15 dicembre.



Alcuni piloti hanno provato il gioco in occasione della WTCR Race of Germany, dove era presente anche il campione di Esports WTCR, Moritz Löhner, che ha vinto la gara, mentre Esteban Guerrieri è salito sul podio e Mikel Azcona ha realizzato il giro veloce.



Il lancio di Esports WTCR OSCARO 2019, che si preannuncia ricco di novità e competizione, avverrà il 25 luglio in occasione del primo round.



RaceRoom dal 2013 ha intrapreso una collaborazione con Eurosport Events, promoter del WTCR / OSCARO, per dare vita ad uno dei giochi più belli, competitivi e realistici a livello di simulazione per quanto riguarda le corse turismo da svolgere online e sui server multiplayer.



Link utili:



Download RaceRoom gratis: https://store.steampowered.com/app/211500/RaceRoom_Racing_Experience/



Pacchetto auto WTCR / OSCARO: http://game.raceroom.com/store/cars/wtcr-2019

