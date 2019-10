Ecco le wildcard per Macao

Con le 6 wildcard di piloti locali, la WTCR Race of Macau avrà una griglia composta da 32 vetture.

Presenti Billy Lo, che debuttò nel WTCR / OSCARO lo scorso anno, James Tang, Kwai Wah Wong, Arthur Law e Terence Tse, scelti da Automobile General Association Macao-China (AAMC) per correre l'evento del 14-17 novembre.



Jim Ka To, che farà la sua prima apparizione con la Honda della KCMG nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, sarà ancora in azione nella serie in occasione della Guia Race, assieme ai colleghi scelti dalla federazione locale.



WTCR Race of Macau: ecco le wildcard



Arthur Law (Hong Kong)*

Data di nascita: 10 agosto 1966

Vive a: Hong Kong

Team: Team TRC

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2006-2008: Varie gare di HKAA a Zhuhai

2007: 15° N2000 a Macao

2008: 4° F2000 a Zhuhai

2019: Richburg Cup



Billy Lo (Macao)*

Data di nascita: 3 November 1979

Vive a: Macao

Team: Tian Shi Zuver Team

Auto: Audi RS 3 LMS

Carriera in breve

2015: 3, Macau GP Roadsports Challenge; HTCC Roadsports Challenge; Touring Car Series in Asia; 3, Macau Touring Car Series

2016: 1, Macau GP Roadsports Challenge; 3, Touring Car Series in Asia S2000

2017: 6, Macau GP Roadsports Challenge; 2, Pandelta Circuit Hero One Class B

2018: WTCR Race of Macau; China GT Championship, Pandelta Circuit Hero One

2019: 1, GT Masters Asia



James Tang (Hong Kong)*

Data di nascita: 15 luglio 1975

Vive a: Hong Kong

Team: Team TRC

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2015: 2, Red Bull Drifting Race Zhuhai

2016: 2, SMA Drifting Series

2017: Richburg Super Car Races; Japan Formula D

2019: Richburg Cup Races



Terence Tse (Hong Kong)*

Data di nascita: 6 May 1972

Vive a: Hong Kong

Team: Team TRC

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2015: 1, HKAA 1600cc Stock Car Challenge

2016: 4, TCR Asia Amateur Rookie Trophy

2017: Pandelta Super Racing Festival Circuit Hero One Class B; Blancpain GT Asia Series

2018: TCR China; 2, Pandelta Super Racing Festival Series; GT Master Asia

2019: China Endurance Championship; 2, Pandelta Circuit Hero; 2, Renault Clio Cup Asia



Kwai Wah Wong (Hong Kong)*

Data di nascita: 31 July 1966

Vive a: Hong Kong

Team: Son Veng Racing Team

Auto: Volkswagen Golf GTI TCR

Carriera in breve

2015: 1, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2016: Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2017: 1, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2018: TCR China

2019: 1, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race; Campione HKAA 100th Anniversary Cup Touring Car



Jim Ka To (Hong Kong)

Data di nascita: 28 novembre 1984

Vive a: Hong Kong

Team: KC Motorgroup

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2013: 7, Formula Renault Asia; FIA World Endurance Championship

2014: 5, Formula Renault Asia

2019: 24h di Dubai



La entry list completa della WTCR Race of Macau verrà pubblicata prossimamente.



*Wildcard scelte da Automobile General Association Macao-China (AAMC).

The post Ecco le wildcard per Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.