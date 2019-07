Ehrlacher all’attacco a Vila Real

Yann Ehrlacher a Vila Real vuole attaccare per prendersi la prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO del 2019.

Il francese si presenta in Portogallo con i ricordi del 2018, quando arrivò da capoclassifica e venne coinvolto nella maxi-carambola di Gara 1 con la Honda Civic Type R che guidava all'epoca.



Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ora ha la 03 TCR fra le mani e vuole conquistare il primo successo.



“E' una pista che mi piace - ha detto Ehrlacher, nipote di Yvan Muller - Non ci sono molte curve lente, è un po' come il Nordschleife. Bisogna andare fortissimo vicino ai muretti, per cui attaccherò sperando di arrivare al vertice".

