Ehrlacher parte in DHL Pole Position per Gara 3

Yann Ehrlacher scatterà dalla DHL Pole Position per Gara 3 della WTCR Race of Netherlands dopo che il crono ottenuto da Yvan Muller nella Q3 della Seconda Qualifica è stato cancellato per una infrazione regolamentare.

L'alsaziano della Cyan Racing aveva conquistato la partenza al palo con la propria Lynk & Co 03, che però nelle verifiche tecniche è stata trovata con valori differenti a quelli imposti dal Balance of Performance riguardo potenza di turbo e motore.



Con l'esclusione dalla Q3, Muller si ritrova quinto in griglia, poiché tra Q1 e Q2 non erano stati riscontrate discrepanze.



A guadagnarci è quindi il suo compagno di squadra, che verrà affiancato dal loro collega Thed Björk in prima fila, mentre a seguire avremo le Hyundai i30 N della BRC condotte da Norbert Michelisz ed Augusto Farfus.

